Власти Турции обеспокоены ростом подростковой преступности

Рост подростковой преступности в Турции почти на 20% стал причиной создания специальной парламентской комиссии по изучению причин тревожной и опасной тенденции.

Депутаты Великого национального собрания Турции (ВНСТ, парламента) создали отдельную парламентскую комиссию, которая займется изучением причин взрывного роста опасного социально-правового явления – детской преступности.

По официальным данным турецкой статистики преступность среди детей и подростков в стране выросла на 17,47% за последние 10 лет и в 2025 году превысила число в 186 тыс человек, сообщает АЗЕРТАДЖ.

И это не только мелкое хулиганство, которое можно было бы списать на возраст - по данным МВД Турции, только в минувшем 2026 году в стране было зафиксировано 1764 убийства, 266 из которых совершили подростки в возрасте до 18 лет.

Еще в минувшем году турецкие правоохранители задержали 478 детей и подростков, замешанных в особо тяжких уголовных преступлениях: 71% из них были в возрасте от 15 до 17 лет, а 29% - 12-14 лет, отметили в МВД.

Особую тревогу полицейских вызывает буквально взрывной – на 145% - рост задержанных за употребление наркотических веществ, и участие детей в организованных преступных группах, рост которого составил 236,4%.

В МВД Турции предложили установить минимальный порог тюремного заключения для лиц, использующих детей для распространения наркотических веществ, в 15 лет, а депутаты ВНСТ намерены законодательно защитить молодое поколение от преступных сообществ.