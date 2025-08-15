Добыча рыбы в Черном море поставила четырехлетний рекорд

Рекордный улов принесли Черное и Азовское моря в 2025 году. Черное море принесло рыболовам 34 тысячи тонн добычи, Азовское – 20 тысяч тонн.

В прошлом году в Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне было добыто 54 тыс т биоресурсов, рост составил 26,5%, это рекордный показатель за четырехлетний период, поделились во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

"Слаженная работа рыбацких экипажей, хорошая промысловая обстановка, благоприятное влияние природных факторов на запасы рыбы и меры по повышению эффективности промысла обеспечили рекордные показатели вылова"

– президент ВАРПЭ Герман Зверев

В Черном море годовая добыча впервые достигла 34 тыс т и оказалась в полтора раза выше показателей 2024 года. В 2025 году было добыто почти 12 тыс т шпрот, 10 тыс т черноморской хамсы. В Азовском море исторический рекорд был установлен по вылову креветок – за год добыто 488 т, добавил Зверев, передает ТАСС.

Отметим, что популяция креветок в Азовском море за последние пять лет увеличилась в 3,5 раза, это связано с тем, что повысилась соленость водоема.