Черное и Азовское моря оказались теплее нормы в августе

Специалисты заметили, что температура воды в Черном и Азовском морях примерно на 2 градуса теплее нормы. Сейчас она достигла показателей в 26-27 градусов.

Температура воды в Черном и Азовском морях достигла 26-27 градусов, что примерно на 2 градуса выше нормы для середины августа, рассказал глава отделом дистанционных методов исследований Морского гидрофизического института РАН в Севастополе Сергей Станичный.

"По нашим данным, температура воды примерно на 1,5-2 градуса выше нормы в Черном море: 26-27 градусов. Подобная ситуация - и в Азовском море"

- Сергей Станичный

Он передал в разговоре с изданием ТАСС, что повышение температуры воды может привести к "цветению" моря, так как в таких обстоятельствах некоторые организмы, например, водоросли, начинают активно развиваться.

Помимо этого, слишком теплая температура воды может вызвать замор рыбы из-за снижения содержания кислорода.