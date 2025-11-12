Власти Грузии подготовили жалобу на BBC

Тбилиси составил жалобу на британскую компанию BBC из-за фейкового сюжета о якобы использовании химического оружия при разгоне массовых беспорядков в конце 2024 года.

Грузинское руководство приготовило на жалобу на вещательную компанию BBC (Великобритания) из-за сюжета о якобы использовании властями запрещенного вещества камит против участников акций протеста, которые проходили в конце 2024 года, рассказал спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам, на первом этапе жалоба будет подана во внутренний регуляторный орган самой BBC.

"Надеемся, на этом уровне корпорация признает, что сюжет был сфабрикован и представлял собой манипуляцию"

– Шалва Папуашвили

Спикер грузинского парламента отметил, что если на этом этапе результата не будет, то Тбилиси будет обращаться в другие инстанции.

Оглашать подробности жалобы и, в частности, предъявляемые к BBC требования Папуашвили отказался, призвав подождать момента, когда содержание жалобы станет публичным.

Говоря о дальнейших шагах, он уточнил, что далее власти Грузии могут обратиться в регулирующую комиссию Великобритания, а также в различные суды, включая ЕСПЧ.