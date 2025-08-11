Трамп против BBC: что вызвало скандал, отставки и судебную угрозу

В начале ноября британская вещательная корпорация BBC оказалась в центре масштабного политического и медийного кризиса, вызванного редактурой речи Дональда Трампа. Расскажем, что вызвало скандал вокруг BBC, как разоблачили корпорацию, как отреагировали в BBC, какую позицию занял Трамп и какие еще были иски Трампа к СМИ.

Инцидент, связанный с документальным фильмом, привел к отставкам топ-менеджеров, обвинениям в институциональной предвзятости и угрозе миллиардного иска со стороны Трампа. Этот скандал в очередной раз поставил под вопрос репутацию телерадиокорпорации и вызвал широкую дискуссию о стандартах журналистики.

Что вызвало скандал вокруг BBC?

Поводом для скандала послужил документальный фильм "Трамп: Второй шанс?", выпущенный на BBC около года назад, за неделю до последних президентских выборов в США. В одном из эпизодов были смонтированы две части речи Трампа, произнесенной им перед сторонниками в январе 2021 года.

В фильме Трамп показан произносящим непрерывную фразу:

Мы пойдем к Капитолию, и я буду там с вами. И мы будем сражаться. Мы будем сражаться изо всех сил

Однако, как было установлено впоследствии, в реальной речи эти фразы были произнесены с огромным интервалом. Сначала он сказал: "Мы пойдем к Капитолию, и мы будем приветствовать наших храбрых сенаторов и конгрессменов, мужчин и женщин". А слова "мы будем сражаться изо всех сил" прозвучали приблизительно спустя 55 минут в другом контексте, не в связи с непосредственным движением к Капитолию. Именно эта редактура была признана вводящей в заблуждение.

Кто разоблачил BBC?

Меморандум, приведший к эскалации скандала, был составлен Майклом Прескоттом, бывшим независимым советником Совета по редакционным правилам и стандартам BBC. В своем докладе, написанном после ухода из британской медиакорпорации в июне 2025 года, Прескотт не только указал на конкретный случай с речью Трампа, но и выразил обеспокоенность "системной" предвзятостью и "бездействием" руководства BBC в решении проблем новостного освещения, включая такие темы, как расовое разнообразие и ситуация в Газе. Утечка этого меморандума в СМИ, в первую очередь в газету Telegraph, придала истории огласку и превратила внутреннюю проблему в полномасштабный публичный скандал, привлекший внимание как британских, так и международных политиков.

Скандал был немедленно использован различными политическими силами. Британские консерваторы, включая экс-премьера Лиз Трасс и Найджела Фараджа, использовали его для возобновления призывов отменить лицензионный сбор - основной источник финансирования BBC.

Как отреагировали в BBC?

На фоне растущего давления двое ключевых руководителей BBC объявили о своей отставке 9 ноября. Тим Дэви, генеральный директор BBC, возглавлявший корпорацию с 2020 года, заявил в обращении к сотрудникам, что уход после пяти лет работы является "полностью его решением" и взял на себя "окончательную ответственность" за допущенные ошибки. Дебора Тернесс, генеральный директор BBC News, руководившая одним из крупнейших новостных подразделений в мире, также подала в отставку, признав, что ответственность лежит на ней.

Председатель Совета BBC Самир Шах направил официальное письмо в парламентский Комитет по культуре, СМИ и спорту, в котором принес извинения за "ошибку в суждении". В письме он признал, что смонтированный фрагмент создал "впечатление прямого призыва к насильственным действиям". Несмотря на извинения, Шах, как и ушедшая Тернесс, отверг обвинения в институциональной предвзятости медиакорпорации. Кроме того, он отметил, что меморандум Прескотта не представляет “полной картины дискуссий, решений и действий, которые были предприняты” советом по стандартам.

Какую позицию занял Дональд Трамп?

Американский лидер Дональд Трамп отреагировал резко, используя инцидент для усиления своей риторики против недобросовестных СМИ. На своей платформе Truth Social Трамп написал, что руководство BBC уволили, потому что их уличили в "фальсификации" его речи. Он назвал Дэви и Тернесс "бесчестными людьми, которые пытались повлиять на президентские выборы".

Через свою юридическую команду Трамп направил в BBC официальное письмо с угрозой подать иск о клевете на сумму $1 млрд. В качестве условий урегулирования он потребовал публичных извинений, компенсации за причиненный вред и полного изъятия документального фильма из эфира. Ранее Трамп уже подавал многочисленные иски о клевете против таких изданий, как The New York Time, ABC News и The Wall Street Journal. Как показывают случаи с Paramount и ABC News, многие дела заканчиваются досудебными соглашениями, по которым медиакомпании выплачивают Трампу значительные суммы, не признавая вины.

Какие еще были иски Дональда Трампа к СМИ?

Дональд Трамп на протяжении всей своей политической карьеры сохраняет сложные и зачастую конфронтационные отношения со СМИ:

The New York Times - иск из-за серии статей и книги, которые, по утверждению Трампа, содержат клевету, судебное разбирательство продолжается, сумма - $15 млрд (сентябрь 2025);

- иск из-за серии статей и книги, которые, по утверждению Трампа, содержат клевету, судебное разбирательство продолжается, сумма - $15 млрд (сентябрь 2025); The Wall Street Journal - иск из-за публикации открытки, которую Трамп назвал подделкой, иск находится на рассмотрении, сумма - $10 млрд (июнь 2025);

- иск из-за публикации открытки, которую Трамп назвал подделкой, иск находится на рассмотрении, сумма - $10 млрд (июнь 2025); Des Moines Register - публикация предвыборного опроса, который, по мнению Трампа, представлял собой "наглое вмешательство в выборы", иск был отозван и подан заново в суд штата (декабрь 2024 и июнь 2025);

- публикация предвыборного опроса, который, по мнению Трампа, представлял собой "наглое вмешательство в выборы", иск был отозван и подан заново в суд штата (декабрь 2024 и июнь 2025); Paramount (CBS News) - обвинения в редактировании интервью Камалы Харрис в программе "60 минут" как вмешательство в выборы, сумма иска $20 млрд, но по досудебному урегулированию Paramount выплатила Трампу $16 млн для прекращения суда (октябрь 2024);

- обвинения в редактировании интервью Камалы Харрис в программе "60 минут" как вмешательство в выборы, сумма иска $20 млрд, но по досудебному урегулированию Paramount выплатила Трампу $16 млн для прекращения суда (октябрь 2024); ABC News - ошибочное заявление ведущего в эфире, по досудебному урегулированию телеканал выплатил $15 млн в фонд будущей президентской библиотеки Трампа (март 2024).

Как скандал вокруг BBC прокомментировали в России?

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова жестко раскритиковала действия BBC, обвинив телерадиокорпорацию в предвзятости. Дипломат заявила, что “BBC и им подобные научились выдавать черное за белое и наоборот, а собственные фейки клепают в промышленных масштабах”. По ее убеждению, “любая тема может стать поводом для вброса”, а “главным движителем псевдожурналистики” становятся “политический заказ и чудеса монтажа”.

Комментируя отставку гендира BBC и главы службы новостей медикорпорации, Захарова отметила, что это событие произошло “на фоне сознательной лжи о событии, в котором погибли люди”, и расценила отставку как недостаточное наказание.