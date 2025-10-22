Вестник Кавказа

Испанский клуб заплатит штраф за провокацию на игре с "Карабахом"

матч между футбольными клубами “Атлетик“ Бильбао и “Карабах“
© Фото: соцсети футбольного клуба “Карабах“
Атлетику "Бильбао" предстоит заплатить штраф за провокацию, устроенную во время матча Лиги чемпионов с "Карабахом". Эта игра состоялась в Испании в двадцатых числах октября.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал "Атлетик" Бильбао заплатить штраф за поведение своих болельщиков на игре основного этапа Лиги чемпионов против азербайджанского "Карабаха".

Во время матча, проходившего на стадионе "Сан-Мамес", на трибунах появился флаг так называемой "НКР", которая была создана Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.

Сумма штрафа, которую предстоит выплатить "Атлетику", составит 10 тыс евро.

Напомним, встреча "Атлетика" и "Карабаха" состоялась в Бильбао 22 октября. Победу со счетом 3:1 одержала испанская команда.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
890 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.