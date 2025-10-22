Испанский клуб заплатит штраф за провокацию на игре с "Карабахом"

Атлетику "Бильбао" предстоит заплатить штраф за провокацию, устроенную во время матча Лиги чемпионов с "Карабахом". Эта игра состоялась в Испании в двадцатых числах октября.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обязал "Атлетик" Бильбао заплатить штраф за поведение своих болельщиков на игре основного этапа Лиги чемпионов против азербайджанского "Карабаха".

Во время матча, проходившего на стадионе "Сан-Мамес", на трибунах появился флаг так называемой "НКР", которая была создана Арменией на оккупированных территориях Азербайджана.

Сумма штрафа, которую предстоит выплатить "Атлетику", составит 10 тыс евро.

Напомним, встреча "Атлетика" и "Карабаха" состоялась в Бильбао 22 октября. Победу со счетом 3:1 одержала испанская команда.