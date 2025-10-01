"Карабах" уступил "Атлетику" в Испании

Азербайджанский "Карабах" забил быстрый гол "Атлетику", но не смог удержать преимущество, пропустив трижды в гостевом матче Лиги чемпионов.

"Карабах" уступает испанскому "Атлетику" в гостевом матче третьего тура Лиги чемпионов – 1:3.

Выезд в Бильбао обещал быть сложным для "Карабаха", однако команда Гурбана Гурбанова уже показала в Лиге чемпионов, что умеет справляться с гостевым давлением. Так произошло и на этот раз: португальский легионер азербайджанской команды Андраде обескуражил басков голом на первой минуте встречи.

Хозяева весь первый тайм приходили в себя после "холодного душа", однако в концовке первой половины игры сумели собраться и отыграться усилиями Гурусеты – 1:1. "Карабах" играл традиционно смело, периодически угрожая воротам "Атлетика", однако опыт и мастерство баскской команды взяли свое. На 70-й минуте Наварро отличился с передачи Беренгера, а на 88-й минуте Гурусета сделал дубль после ассиста Хаурегисара – 3:1 в пользу хозяев.

Таким образом, "Карабах" потерпел первое поражение в основном розыгрыше Лиги Чемпионов. Следующую игру азербайджанская команда проведет 5 ноября с "Челси" в домашних стенах.