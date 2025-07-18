Аэропорты трех российских городов получили предупреждения от ФАС

Три российских аэропорта взимали с авиаперевозчиков плату за регистрацию пассажиров. Всем им выданы предупреждения.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждения трем аэропортам. Соответствующую информацию подтвердили 5 декабря в самом ведомстве.

Речь идет об аэропортах в Сочи, Екатеринбурге и Калининграде.

Как отмечается, эти воздушные гавани требовали от авиакомпаний дополнительную плату за регистрацию пассажиров.

По данным ФАС, эти расходы уже должны быть включены в тариф, однако аэропорты не выполнили это требование и вынуждали перевозчиков доплачивать за базовую услугу.

Если упомянутые аэропорты проигнорируют эти рекомендацию, против них будет возбуждено антимонопольное дело.