Самый дешевый отдых в апартаментах можно найти в Адыгее

Названы регионы России, где в этом году можно найти самую доступную посуточную аренду апартаментов. Лидером по доступности стала Адыгея – арендовать квартиру на сутки можно на 2,7 тыс рублей.

Снять апартаменты посуточно по минимальной цене можно в Адыгее, следует из исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

"Самые доступные цены на апартаменты в Адыгее: там можно найти квартиру за 2 690 рублей. В Брянской области подобный тип жилья удастся забронировать за 2 710 рублей в сутки, в Оренбургской области - за 2 870 рублей"

– исследование

При этом городом с самым доступным посуточным жильем стал Челябинск – 2 770 рублей. В основном недорогие апартаменты предлагаются в городах Сибири, на Урале. Из востребованных среди туристов локаций можно выделить Тверь, где средняя стоимость за сутки – 3 260 рублей, и Ростов-на-Дону – 3 280 рублей.

В OneTwoTrip отметили, что в 2025 году спрос на размещение в апартаментах среди путешественников вырос почти на 30%, передает ТАСС.