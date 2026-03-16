Землетрясение потрясло в среду Каспийское море

Пляж в Дербенте
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сейсмологи зафиксировали в среду очередное землетрясение на Каспии. Оно случилось около четырех часов назад.

Утром 18 марта в Каспийском море произошло землетрясение. Об этом информирует Республиканский сейсмологический центр Национальной академии наук Азербайджана.

Магнитуда подземных толчков составила 3,6. Они были зарегистрированы в 09:10 (мск). Очаг землетрясения располагался на глубине 56 км.

В понедельник сейсмологи зафиксировали два землетрясения на Каспии. Магнитуда первого составила 3,3, а второго – 3,1. Очаги обоих подземных толчков находились на глубине 74 км.

