В Иране подтвердили гибель главы разведки

Президент ИРИ Масуд Пезешкиан подтвердил гибель министра иранской разведки Исмаила Хатиба, о чем ранее сообщил министр обороны Израиля.
Глава разведки Ирана Исмаил Хатиб был убит в результате атаки Израиля по Тегерану сегодня ночью.
Соответствующую публикацию разместил президент ИРИ Масуд Пезешкиан на своей официальной странице.
Ранее об этом сообщил глава оборонного ведомства Израиля Исраэль Кац.
Кроме того, Масуд Пезешкиан выразил глубокую скорбь в связи с гибелью секретаря Совбеза Ирана Али Лариджани и министра обороны страны Азиза Насирзаде.
"Убийство моих дорогих коллег Исмаила Хатиба, Али Лариджани и Азиза Насирзаде, а также некоторых членов их семей и их сопровождавших повергло нас в скорбь"
– Масуд Пезешкиан
Напомним, о гибели Али Лариджани стало известно накануне, гибель Азиза Насирзаде была подтверждена 1 марта.