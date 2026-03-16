Иран назвал условия открытия Ормузского пролива

Al Jazeera: власти Ирана будут готовы открыть Ормузский пролив только после прекращения огня и выполнения требований Тегерана.

Тегеран будет готов деблокировать Ормузский пролив только после завершения военного конфликта с США и Израилем, а также при выполнении своих требований, передает Al Jazeera со ссылкой на источник в правительственных кругах ИРИ.

"Ормузский пролив будет открыт только при полном прекращении огня и безусловном соблюдении условий Ирана"

– источник

По словам источника, Иран не примет план прекращения огня, если в нем не будут отражены требования Тегерана. Как отметил чиновник, условия должны включать компенсации Ирану, сворачивание военных операций против "отрядов сопротивления" в странах региона, а также вывод ЦАХАЛ из Ливана.