Ормузский кризис толкает Европу к России

Трамп призывает Европу внести свою лепту в деблокаду Ормузского пролива, а некоторые лидеры ЕС думают о начале диалога с Россией, чтобы выйти из энергетического кризиса.

Ситуация вокруг Ормузского пролива становится не менее важной темой мировой политики, чем сама война США и Израиля против Ирана. В том числе в контексте российско-европейских отношений. Во-первых, из-за перекрытия пролива у Европы начались проблемы с поставками нефти и газа, растут цены. Во-вторых, некоторые европейские лидеры задумались о возобновлении импорта нефти из России для покрытия дефицита топлива.

На текущий момент дефицита топлива в Старом свете нет, однако растут цены на газ. Стоимость апрельских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах поднялась почти на 30%. Что касается запасов топлива, то Брюссель сейчас раскупоривает свои хранилища нефти и газа. Согласно отчету Еврокомиссии от 9 марта, этих запасов нефти хватит примерно на 90 дней. Запасы газа в Европе снижаются, их уровень, по оценкам главы "Газпрома" Алексея Миллера, упали до 29%, то есть ниже средних показателей.

Хотя энергетической катастрофы в Европе пока не происходит, но неопределенность конечной миссии Трампа в Иране и отсутствие каких-то дедлайнов военных действий побуждают Старый Свет уже сейчас беспокоиться о собственной энергобезопасности.

Инициатор войны Дональд Трамп накануне предложил свой рецепт: он хочет, чтобы Британия и страны ЕС отправили свои ВМС и ВВС к Ормузскому проливу и помогли США его деблокировать. Трамп говорит, что такая миссия нужна больше Европе и напоминает ей о необходимости проявить солидарность в НАТО.

Страны Европы вежливо отклонили призыв Трампа, поскольку не хотят втягиваться в войну с большими издержками и непонятными конечными целями.

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отвергает военный подход, считая, что бомбардировки Ирана не приведут к нужному результату. Его министр обороны Борис Писториус не понимает, "чего Дональд Трамп ожидает от горстки европейских фрегатов в Ормузском проливе, с которым могучий флот США не может справиться в одиночку".

Премьер Британии Кир Стармер, которым Трамп открыто недоволен, выступает против втягивания Лондона в "большую войну". Он понимает важность разблокировки Ормуза для стабилизации рынков, но считает нужным достичь единогласного решения и координации в рамках НАТО.

Схожую позицию занимает глава евродипломатии Кая Каллас. Она выступает за координацию в рамках НАТО и давление на Тегеран, но без самостоятельных европейских военных инициатив.

Глава МИД Италии Антонио Таяни призывает делать упор на дипломатию и выступает против расширения зарубежных миссий ЕС на охрану Ормузского пролива.

Так или иначе, 16 марта главы МИД ЕС не согласовали отправку войск для обеспечения свободы судоходства.

Риск любой европейской операции состоит в том, что начавшаяся как миротворческая операция очень быстро может вылиться прямую войну с Ираном. Трамп рассчитывает, что союзники и зависимые от нефти страны отправят в регион корабли, дроны, патрульные самолеты, вертолеты и средства ПВО. Но Иран своими действиями показывает, что любые действия, направленные против его территорий и объектов будут рассматриваться как акт агрессии.

На фоне таких рисков европейцы предпочитают искать альтернативу. И некоторые из них обращают сво взгляд на Россию.

Премьер Бельгии Барт Де Вевер, согласно Financial Times, призвал руководство ЕС начать переговоры с Россией по широкому кругу вопросов, включая поставки нефти и газа. За точку отсчета Де Вевер берет урегулирование конфликта на Украине, что в свою очередь обеспечит доступ к энергоносителям. "Мы должны нормализовать отношения с Россией и вернуть доступ к дешевой энергии. Это здравый смысл", — заявил бельгийский премьер.

Его мнение разделяется многими европейскими лидерами, но вслух мало кто рискует об этом сказать. Ранее руководители Франции, Германии, Италии и Кипра уже говорили о необходимости диалога с Россией и формирования поста переговорщика от ЕС по теме Украины.

При этом некоторые из европейских руководителей, призывая к диалогу, все еще настаивают на сохранении санкционных мер, пока украинский конфликт не решится. Об этом, в частности, говорит Мерц. "Мы считаем, что ослаблять санкции против России неправильно по любой причине", — заявил он, отметив, что рост цен на нефть и газ не должен быть поводом для ослабления санкций.

К чему в итоге придут европейцы, покажет время. Возможно, с ужесточением энергетического кризиса призывы к снятию санкций - шаг, на который, кстати говоря, уже решился Трамп, - будут звучать громче. Но с другой стороны, ясно и то, что без подвижек по украинскому урегулированию принять решения по отмене действующих ограничений Брюсселю будет также непросто. Ведь в таком случае ЕС ослабляет свои козыри влияния на ход переговоров по Украине.