У МАГАТЭ нет информации по новому ядерному объекту в Исфахане – Гросси

Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии у организации сведений о новом объекте иранской атомной программы в Исфахане.

Специалисты МАГАТЭ пока не проводили осмотр нового объекта атомной энергетики в Исфахане и не обладают сведениями о нем, сообщил глава организации Рафаэль Гросси. По словам Гросси, объект интегрирован в подземный комплекс. 

"Он находится под землей, но мы там еще не были"

– Рафаэль Гросси

Отметим, что глава МАГАТЭ прибыл в Вашингтон на переговоры с властями США. 

Ранее Гросси призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности на фоне попадании снаряда по АЭС "Бушер".

