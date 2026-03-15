У МАГАТЭ нет информации по новому ядерному объекту в Исфахане – Гросси

Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии у организации сведений о новом объекте иранской атомной программы в Исфахане.

Специалисты МАГАТЭ пока не проводили осмотр нового объекта атомной энергетики в Исфахане и не обладают сведениями о нем, сообщил глава организации Рафаэль Гросси. По словам Гросси, объект интегрирован в подземный комплекс.

"Он находится под землей, но мы там еще не были"

– Рафаэль Гросси

Отметим, что глава МАГАТЭ прибыл в Вашингтон на переговоры с властями США.

Ранее Гросси призвал стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности на фоне попадании снаряда по АЭС "Бушер".