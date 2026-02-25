Управление мусульман Кавказа назвало дату празднования Рамазана

Управление мусульман Кавказа назвало дату празднования Рамазана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Праздник Рамазан в этом году выпадает на 20 марта (1 Шавааля), соответствующую фетву издали в Управлении мусульман Кавказа.

Управление мусульман Кавказа (УМК) определило дату празднования Рамазана, издав по этому случаю фетву.

В этом году праздник будут отмечать 20 марта по григорианскому календарю (1 Шавааля).

Праздничную дату определили с помощью данных, полученных в Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси, уточнили в УМК.

Кроме того, установили дату на основании фетвы при Совете глав религиозных управлений мусульман стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ).

Также, согласно фетве, фитр-садака (закят аль-фитр) выплачивается после вечернего намаза в последний день Рамазана. Рекомендованный размер фитр-садака — 10-15 манатов с одного человека.

"Выплата фитр-садака за каждого члена семьи обязательна для тех, кто имеет такую возможность. Это делается для того, чтобы малообеспеченные семьи также могли встретить праздник Рамазан в атмосфере радости"

– УМК

