Американский авианосец "Джеральд Форд" отправили на ремонт после пожара

Американский авианосец "Джеральд Форд" временно выведен из района боевых действий в Персидском заливе. Судно направили на Крит для проведения ремонтных работ после пожара.
"Авианосец USS Gerald R. Ford готовится покинуть Красное море для прохождения ремонта на базе ВМС США на Крите после того, как на нем произошел пожар"
– институт ВМС США
Восстановление авианесущего крейсера займет более недели, отмечает источник.
По данным другого источника, один матрос в результате инцидента был эвакуирован, еще 200 военнослужащих получили медицинскую помощь.
Сообщается, что в результате инцидента сгорели спальные места, а также хозяйственные помещения, что лишило команду корабля формы. На авианосец экстренно направили спортивные костюмы и другие предметы гардероба.