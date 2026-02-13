Ключевая ставка ЦБ может снизиться до 14,5% в пятницу – Аксаков

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЦБ РФ может понизить уровень ключевой ставки на заседании 20 марта до 15-14,5%, такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

В настоящее время, с 13 февраля, ставка находится на уровне 15,5%.

"Я считаю, что на 0,5 п.п. точно (произойдет снижение - прим. ред.), но допускаю даже на 1 п.п., поскольку инфляционные процессы позволяют так сделать. То есть инфляция имеет тенденцию к уменьшению, причем даже инфляционные ожидания населения и то снижаются"

– Анатолий Аксаков

У регулятора сейчас имеются все основания для того, чтобы снижать уровень ключевой ставки, так как "исходя из ситуации на мировых рынках, неизвестно когда бюджетное правило изменится", добавил он, передает ТАСС.

