В Дагестане закрыли два участка автодорог в Агульском и Акушинском районах

Из-за обвала скальных пород и обильного снегопада в двух горных районах Дагестана "Дагестанавтодор" принял решение на время закрыть два участка автодорог – сейчас их расчищают от снега и валунов.

Для водителей всех видов транспорта сегодня на время закрылся проезд автотранспорта на двух участках автодорог в Агульском и Акушинском районах Дагестана: причиной такого решения стал обвал скальных пород и обильный снегопад в регионе, сообщила пресс-служба государственного казенного учреждения "Дагестанавтодор".

"В Агульском районе автодорога "Тпиг - Амух" временно закрыта в связи с обвалом скальных пород верхового откоса. В связи с высоким снежным покровом, метелью и плохой видимостью также временно закрыта автодорога "Цугни - Кассагумахи - Карбучимахи" в Акушинском районе"

- сообщение

В ведомстве предупредили водителей: из-за обильных осадков, которые вызвали переувлажнение грунта, в горных районах республики сохраняется повышенная опасность схода оползней и камнепадов, передает "Интерфакс".

Сейчас на обеих дорогах ведутся работы по расчистке участков дорог от валунов и снежных масс, добавили в "Дагестанавтодоре".

Накануне сообщалось, что из-за обильного снегопада был временно запрещен проезд автотранспорта на нескольких участках автодорог в Гумбетовском, Казбековском и Ботлихском районах Дагестана.

Ранее в "Дагестанавтодоре" сообщили: накануне из-за обвала скальных пород на автодороге в Цунтинском районе Дагестана автомобиль упал в обрыв, его водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание с высоты 50 м. От полученных тяжелых травм водитель легковушки скончался на месте происшествия. Пассажиров в автомобиле не было.