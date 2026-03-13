"Хезболла" провела свыше 200 операций против Израиля

Свыше 200 операций против Израиля осуществили боевые подразделения "Хезболлы" в течение недели. Были атакованы места дислокации войск ЦАХАЛ, а также населенные пункты.

Боевые подразделения "Хезболлы" провели более 200 операций против Израиля за последнюю неделю. По данным пресс-службы ливанского радикального движения, удары наносились по целям на расстоянии до 140 км. 

"Недельный отчет боевых операций с 10 по 16 марта. Осуществлено 222 операции, максимальная глубина целей - 140 километров (от ливано-израильской границы - ред.), 90 операций - внутри территорий оккупированной палестины, 132 - на территории Ливана"

– "Хезболла"

Радикалы атаковали израильские военные базы, а также почти 60 населенных пунктов. По данным радикалов, боевые группы 70 раз остановили израильские сухопутные силы, которые пытались прорваться через границу. 

Напомним, что противостояние "Хезболлы" и Израиля обострилось после начала военной операции США и еврейского государства против Ирана.

Вам может быть интересно

