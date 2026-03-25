Российских танкеров в Ормузе нет – Новак

Российская нефть не экспортируется через Ормузский пролив, танкеров РФ в проливе нет, заявил Новак. Ранее в Иране сообщили, что российские суда могут ходить через Ормуз.

Россия не осуществляет морских поставок нефти через Ормузский пролив, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в четверг.

Вице-премьер прокомментировал ситуацию с возможностью прохода через пролив судов различных стран, в том числе России.

"Здесь скорее речь идет о том, для потребителей каких и кто производит. Мы понимаем, кто производит в Персидском заливе нефть, мы понимаем, куда она идет... У нас морских поставок через Ормузский пролив нет"

– Александр Новак

С 28 февраля движение через Ормузский пролив практически остановлено на фоне конфликта США и Израиля против Ирана и сообщений иранского КСИР о блокировке стратегически важной водной артерии на Ближнем Востоке.