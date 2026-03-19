Открытие пляжей Анапы до 1 мая восстановит турпоток – АТОР

Турпоток в Анапу в этом году может восстановиться при условии, что пляжи курорта будут открыты до начала мая, такое мнение выразил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин.

"Спрос на Анапу вырос на 30% год к году. Это говорит о двух вещах: туристы верят, что пляжи откроются, или их устраивает то, что есть, и даже без моря - санатории, отели с бассейнами, природа. <…> Если пляжи до 1 мая откроют, у направления есть все шансы восстановить турпоток"

– Сергей Ромашкин

Он напомнил, что в 2024 году в Анапе отдохнули 4 млн человек, в 2025 году, на фоне закрытия пляжей из-за разлива мазута, 2 млн человек. В текущем году туроператоры ожидают турпоток на уровне 3 млн человек.

Сейчас путевки в Анапу стоят столько же, сколько и в прошлом году, но цены вырастут на 20-25% как только станет известно, что пляжи открываются.