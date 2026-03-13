Часть пляжей откроют в Анапе к лету 2026 года

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в Анапе из опасной зоны исключили восемь пляжей. Они откроются к купальному сезону 2026 года при условии соответствия норме проб воды и грунта.

Восемь галечных пляжей Анапы на участке от села Большой Утриш до Высокого берега окончательно откроют к началу туристического сезона, если экологическая обстановка останется стабильной, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Статус опасных территорий был присвоен им из-за разлива нефтепродуктов, который произошел в результате чрезвычайной ситуации с танкерами у Керченского пролива.

"При условии, что контрольные пробы воды и грунта и дальше будут соответствовать санитарным нормам, мы сможем открыть данные территории к курортному сезону. Безопасность жителей и гостей края остается нашим безусловным приоритетом"

- Вениамин Кондратьев.

Решение о снятии ограничений приняла правительственная комиссия по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Черном море. Губернатор поблагодарил правительство РФ и вице-премьера Виталия Савельева за оперативную поддержку края в этом вопросе.