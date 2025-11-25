Пятигорск масштабно отметит 250-летие

В 2030 году курортный город Пятигорск, столица Северо-Кавказского федерального округа России, масштабно отметит свой 250-летний юбилей: указ об этом подписал президент России Владимир Путин, он уже опубликован на сайте Кремля.

"В связи с исполняющимся в 2030 году 250-летием основания г. Пятигорска Ставропольского края постановляю: принять предложение правительства Российской Федерации о праздновании в 2030 году 250-летия основания г. Пятигорска"

- указ

Органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления документом предписано принять участие в подготовке и проведении празднования, передает портал "Это Кавказ".

Напомним, город был основан в 1780 году. Сейчас это крупный город-курорт, административный центр городского округа, крупнейший по численности населения город Кавказских Минеральных Вод и второй в крае после Ставрополя. Старейший бальнеологический и грязевой курорт федерального значения, а также промышленный, торговый, научный, культурный и туристический центр эколого-курортного региона Кавказские Минеральные Воды. С 19 января 2010 года он является центром Северо-Кавказского федерального округа.