Пашинян опроверг мифы националистов о Карабахской войне

Премьер-министр Армении Никол Пашинян развенчал мифы, которые и по сей день продолжают распространять националисты о Карабахской войне.

Заявления о том, армянская сторона в Карабахе сражалась до конца, представляет собой не что иное, как миф, рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он напомнил, что после антитеррористической операции и освобождения Азербайджаном всех своих территорий в сентябре 2023 года было проведено заседание Совбеза Армении. На нем в результате анализа произошедшего и выяснилось, что такие утверждения представляют собой лишь миф.

Глава правительства отметил: оказалось, что большая часть вооружения, а точнее 80-90%, даже не была тронута.

"При необходимости мы эти данные рассекретим. Я приму решение в правильное время опубликовать все это. Ложь, не было такого, сбежали, удрали"

– Никол Пашинян

Во время Второй Карабахской войны, по его словам, армянская армия тоже удирала, но таков был план: предполагалось представить происходящее как предательство армянских властей и сместить их. Однако это не удалось сделать, так как авторы планы были нелегитимны.

Пашинян подчеркнул, что власти в Ереване обеспечили условия для политического процесса, но ряд "высокопоставленных" сепаратистов ставили палки в колеса, а также произвели смену верхушки сепаратистов – то же самое они собирались сделать и в Армении.

"Эти люди, при этом часть из них в Армении представляет политические силы, в прямом смысле слова сбежали из Карабаха, обвиняя нас в том, что мы закрыли границу и не впускаем людей. Я предупреждал представителей Карабах, что если они выйдут, то больше не смогут туда вернуться"

– Никол Пашинян

Армянский лидер также рассказал, что вплоть до сентября 2020 года в Армении не было мира – страна пребывала в состоянии замороженной войны.

"У нас была отсрочка войны за счет нашего суверенитета, независимости, государственности, процветания, свободы и развития. К 2016 году все ресурсы для отсрочки войны уже были исчерпаны"

– Никол Пашинян

Председатель правительства Армении пояснил, что понятие мир имеет не только политическое, но и социально-психологическое измерение.

Он обратил внимание на заявления ряда лиц, направленные на то, чтобы навсегда оставить покинувших освобожденные территории Азербайджана и в целом армянский народ в статусе беженцев. Пашинян осудил такой подход, напомнив, что настоящий мир – это когда человеку не о чем беспокоиться, а ожидание, напротив, – самое тяжелое состояние. Именно в таком положении, констатировал он, армянский народ живет уже более века.

"Это имперская, антиармянская политика, согласно которой, не нужно успокаиваться, вы скоро возвратитесь, будет международное признание геноцида, и вы вернетесь в Ван, Муш, Киликию"

– Никол Пашинян

Он обратил внимание, что, кроме сохранения сознания беженцев, такой подход призван не допустить того, чтобы Армения состоялась как государство. Более того, отметил глава правительства, результатом таких мечтаний о возвращении становится конфликт со всеми соседями.