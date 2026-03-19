Пашинян обвинил оппозицию в разжигании новой войны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своих соцсетях обрушился с жесткой критикой на претендентов на пост президента страны Роберта Кочаряна, Самвела Карапетяна и Гагика Царукяна, обвинив их в попытке пересмотра мира в регионе.

"Четко зафиксировано, что руководимые Карапетяном, Кочаряном и Царукяном силы руководствуются политикой пересмотра установившегося между Арменией и Азербайджаном мира. Это значит, что они идут по пути "открытия двери войны""

- Никол Пашинян

Все последнее время они говорят о "принуждении к миру", в том числе силовым путем, а это ни что иное, как новая эскалация: игнорировать установленный сегодня мир с Азербайджаном означает открыть поле для войны, и именно этому отдают предпочтение политические силы, возглавляемые Кочаряном, Карапетяном и Царукяном, - отметил Пашинян.

Попытка дважды оседлать одни и те же грабли не приведет ни к чему хорошему – армянский народ знает об этом не понаслышке, и это станет "судьбоносной угрозой безопасности Армении", добавил армянский премьер.

Напомним, ранее мы писали о том, что Никол Пашинян назвал основную проблему армянской Декларации о независимости, отметив: исходя из содержания документа, его стоило бы назвать не декларацией о независимости, а Декларацией конфликта и поэтому Декларацией зависимости. Решение этой проблемы нужно самому Еревану, чтобы он мог правильно позиционировать себя среди других стран мира, пояснил армянский лидер.

Премьер-министр Армении обратил внимание на угрозу новой войны, которая может реализоваться в случае ревизии мира, напомнив о существовании сил, которые требуют изменения мирной повестки.