Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Армения запросила в ЕС помощь для проведения демократической процедуры выборов по модели, применявшейся в Молдавии осенью 2025 года. Расскажем, что такое молдавский сценарий, какова его технология и в чем его парадокс.

Каллас упомянула о некоем дипломатическом десанте, который прибудет в Армению на борьбу «с информационными манипуляциями и внешним вмешательством». Следящие за ходом выборной кампании в Армении эксперты подтвердили опасения о возможном применении деструктивной технологии на предстоящих в июне парламентских выборах.

Что такое молдавский сценарий?

Это неофициальный собирательный термин, который используется в кругах российских дипломатов и политологов, характеризующий результаты осенних парламентских выборов в Молдавии в 2025 году. Итоги выборов закрепили победу правящей партии «Действие и солидарность», но были раскритикованы российской дипломатией из-за подтасовок и нарушений в ходе избирательного процесса.

Технология молдавского сценария выборов

Создание многочисленных избирательных участков за пределами страны проведения голосования для обеспечения доступности волеизъявления граждан, которые не могут проголосовать дома. В действительности создаются благоприятные условия для подтасовки результатов голосования.

Внешняя финансовая поддержка правящей партии для проведения выборной кампании, закамуфлированная под содействие развитию демократических институтов власти. К примеру, в период молдавских выборов ЕС выделил 2,3 млн евро на «усиление антикоррупционных мер». Ереван запросил аналогичную помощь, на которую, по словам комиссара ЕС по вопросам расширения Марты Кос, выделено 12 млн евро.

Искусственное создание препятствий для движения избирателей. Поскольку молдавский сценарий, применяется в условиях низких рейтингов правящей партии, и предусматривает вбросы бюллетеней, недовольную массу избирателей, которая стремится проголосовать за оппозицию, могут ограничивать в передвижении. Технология предусматривает создание искусственных дорожных заторов, установление заграждений и массовую проверку граждан и транспортных средств. Цель - не дать людям попасть на избирательные участки до их закрытия.

Изоляция нежелательных политических сил. Возможные ограничения и репрессивные меры внутри страны компенсируются внешней легитимацией со стороны ЕС. Подобное в Армении было замечено прошлой осенью и нынешней зимой. В преддверии выборов оппозиционеры в Армении также могут быть изолированы.

Слухи о «гибридном влиянии» третьих стран, в частности России. Проявление такой политики можно наблюдать в ограничении гуманитарной поддержки и любого некоммерческого движения финансовых средств (помощь благотворительным фондам).

Создание искусственного идеологического лейтмотива проведения выборов. Как и в Молдавии, в Армении продвигают идею скорой интеграции в ЕС, хотя расширения еврозоны в обозримом будущем не предвидится.

Аннулирование результатов выборов, если они не будут соответствовать интересам правящей партии. Если партия власти проиграет, она, пользуясь своим политическим ресурсом, может объявить об аннулировании результатов выборов, ссылаясь на вмешательство извне.

Парадокс молдавского сценария выборов

Практика применения молдавского сценария девальвирует значение выборов как демократической процедуры, превращая их в условность. Говорить о какой-либо предвыборной интриге, фаворитах или вторых турах невозможно, так как результат голосования заранее определен. С помощью активной поддержки Евросоюз сам становиться участником голосования, его фактором и третьей стороной, направляя «дипломатический десант», чтобы снизить влияние какой-то третьей стороны. Таким образом ЕС способен повлиять на внутриполитические процессы в Армении.