Рост пассажиропотока двух аэропортов подсчитали в Армении

В ушедшем 2025 году два аэропорта Армении – ереванский "Звартноц" и гюмрийский "Ширак" – приняли почти 6 миллионов пассажиров, показав рост их потока на 7%. При этом "Ширак" нарастил авиаперевозки почти на треть.

Два аэропорта Армении в минувшем 2025 году обслужили порядка 5,7 млн пассажиров, поведал сегодня на заседании постоянной парламентской Комиссии по экономическим вопросам, озвучивая отчет о ходе выполнения программы правительства, министр территориального управления и инфраструктур Давид Худатян.

"В минувшем 2025 году в страну и из страны авиарейсы по 67 направлениям осуществляли 48 авиакомпаний. Для ереванского международного аэропорта "Звартноц" рост составил 7%, а для гюмрийского аэропорта "Ширак" - 32,4%"

- Давид Худатян

В целом рост авиаперевозок в стране превысил показатель 2024 на 7,5%, отметил министр, передает NEWS.am.

Глава министерства подчеркнул: столь высокий рост пассажиропотока авиагавани Гюмри стимулируют государственные субсидии, которые выплачиваются авиакомпаниям при открытии новых авиарейсов: так, с октября 2025 года был запущен авиарейс венгерского лоукостера Wizz Air Гюмри-Ларнака.

Напомним, ранее мы писали о том, что Армения до июля текущего 2026 года отменила визы для туристов из 113 стран - так власти страны стимулируют въездной туризм. Визы отменены для обладателей действующих видов на жительство в странах ЕС и Шенгенской зоны (Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн), а также для путешественников из США, Великобритании и ОАЭ. Визовые послабления подразумевают возможность для них въезжать в Армению на срок до 180 дней в течение одного года без визы.