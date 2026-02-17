Дагестан кратно нарастил подготовку аграриев

Власти Дагестана в несколько раз увеличили вложения в подготовку кадров для аграрно-промышленного комплекса республики – финансирование проекта выросло почти в пять раз – с 23 до 93 миллионов рублей.

В Дагестане более чем в четыре раза нарастили финансирование проекта "Кадры в АПК" – вопрос дальнейшего совершенствования системы подготовки кадров для агропромышленного комплекса республики сегодня обсудило правительство региона, сообщили в пресс-службе кабмина.

"Для принятия более действенных мер мы включились в реализацию федерального проекта "Кадры в АПК". В прошлом году на эти цели было выделено и освоено 23,1 млн рублей, а на 2026 год финансирование увеличено более чем в четыре раза - до 93,1 млн рублей"

- премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов

В рамках федерального проекта планируются мероприятия по модернизации аграрных вузов и колледжей, развитие ранней профориентации – на это будет направлена работа агротехнологических классов, и стимулирующих выплат молодым аграриям республики, передает портал "Это Кавказ".

В минувшем 2025 году в регионе заработали 26 агротехнологических классов, а на 15-ти сельскохозяйственных предприятиях Дагестана за счет дополнительных выплат заработали больше ста молодых специалистов.

По итогам прошлого года объем валовой продукции сельского хозяйства региона достиг 275,3 млрд рублей, показав рост в 103,1%: в республике за пять лет выросли посевные площади и появились тысячи гектаров новых садов и виноградников, отметил дагестанский премьер.