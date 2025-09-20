Интервидение 2026 в Саудовской Аравии под угрозой

Продюсер Иосиф Пригожин допустил вероятность переноса конкурса Интервидение из Саудовской Аравии на другую площадку. Представитель музыкальной индустрии поделился своим мнением на фоне растущей напряженности в регионе.
"Я не думаю, что в этом году "Интервидение" состоится на территории Саудовской Аравии или в странах Персидского залива, учитывая напряженность на Ближнем Востоке. Это мое мнение"
– Иосиф Пригожин
Саудовская Аравия готовилась принять участников состязания в текущем году. Обострение ситуации на Ближнем Востоке ставит под угрозу реализацию этих планов. Организаторы объявили о выборе арабского государства прошлой осенью на столичной площадке Лайв Арена, передает РИА новости.
Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщали о готовности оказать содействие организации этого проекта.
Сам конкурс вернулся после долгой паузы в 2025 году. Россию представлял певец Шаман. Победу одержал вьетнамский исполнитель Дык Фук.