Израиль атаковал иранские корабли на Каспии

Израильские ВВС впервые атаковали корабли Ирана в Каспийском море.

Уточняется, что атакована была иранская база в городе Бендер-Энзели, где располагается крупнейший порт ИРИ на побережье Каспийского моря. Об этом сообщил представитель мэрии города.

Ранее информация об ударе иранской базы в Каспийском море поступила от 12-го канала телевидения Израиля.

Главной целью Израиля и США стали здание таможенной службы и несколько других административных объектов.

"Ракетному обстрелу подверглись главное управление таможни, административное здание судоходной компании, несколько портовых объектов"

– представитель мэрии Бендер-Энзели

Согласно ранее предоставленной информации 12-го телеканала, это был первый удар со стороны Израиля по военно-морским силам Ирана на Каспии.

