Израиль атаковал иранские корабли на Каспии

Суда военно-морских сил Ирана в Каспийском море подверглись ударам со стороны Израиля.
Уточняется, что атакована была иранская база в городе Бендер-Энзели, где располагается крупнейший порт ИРИ на побережье Каспийского моря. Об этом сообщил представитель мэрии города.
Ранее информация об ударе иранской базы в Каспийском море поступила от 12-го канала телевидения Израиля.
Главной целью Израиля и США стали здание таможенной службы и несколько других административных объектов.
"Ракетному обстрелу подверглись главное управление таможни, административное здание судоходной компании, несколько портовых объектов"
– представитель мэрии Бендер-Энзели
Согласно ранее предоставленной информации 12-го телеканала, это был первый удар со стороны Израиля по военно-морским силам Ирана на Каспии.