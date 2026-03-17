Иран совершил на Израиль атаку возмездия за Лариджани

В Иране сообщили о намерении продолжать наносить удары возмездия по целям США и Израиля. Сегодня иранские военные атаковали аэропорт Бен-Гурион.

Военные Ирана атаковали аэропорт Бен-Гурион в Израиле в качестве акта возмездия за гибель главы Совбеза Али Лариджани. Об этом рассказали 18 марта в иранской армии.

"С сегодняшнего утра в качестве мести за кровь храбрых воинов фрегата "Дена", мучеников Али Лариджани и Гулямрезы Солеймани атакам при помощи беспилотников подверглись места дислокации стратегических дозаправщиков сионисткой армии в аэропорту Бен-Гурион"

– иранская армия

Армия также анонсировала продолжение ударов возмездия по целям Соединенных Штатов и Израиля.

Напомним, Лариджани и его сын погибли в ночь с 16 на 17 марта в результате налета истребителей США и Израиля. Позднее в Иране также подтвердили гибель командира добровольческих сил "Басидж" Гулямрезы Солеймани.

