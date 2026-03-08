Главы МИД арабских стран обсудят ситуацию с Ираном в Эр-Рияде

В среду министры иностранных дел арабских и исламских государств соберутся на совещание в Эр-Рияде и обсудят ситуацию на Ближнем Востоке, информирует МИД Саудовской Аравии.

"18 марта в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде состоятся переговоры глав МИД арабских и исламских стран. Стороны планируют обсудить координацию своих действий в целях обеспечения безопасности на Ближнем Востоке"

– МИД Саудовской Аравии

В ведомстве не уточнили, какие именно страны будут принимать участие во встрече.

На фоне военной агрессии США и Израиля Иран с 28 февраля наносит удары по странам Ближнего Востока, где сосредоточены американские военные базы.