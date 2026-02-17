КЧР на 9% нарастила налоговые отчисления в бюджет страны

В КЧР на 9% увеличили отчисления в бюджет. Общая сумма налоговых поступления за прошлый год составила 35 млрд руб.

В федеральный бюджет республика направила свыше 6 млрд руб. Отчисления выросли почти на 8%.

Более чем на 17% выросли поступления во внебюджетные фонды. КЧР перевела более 12 млрд руб.

Почти на 15 млрд руб пополнился консолидированный бюджет КЧР. Рост отчислений по этой статье составил свыше 3,1%. В бюджеты муниципальных образований направлено более 4 млрд руб, что почти на 11% превысило показатели 2024 года.