Вестник Кавказа

КЧР на 9% нарастила налоговые отчисления в бюджет страны

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В КЧР на 9% увеличили отчисления в бюджет. Общая сумма налоговых поступления за прошлый год составила 35 млрд руб.

Карачаево-Черкесская республика почти на 9% увеличила налоговые отчисления в бюджет страны. Суммарно республика направила в бюджет РФ 35 млрд руб за прошлый год. 

В федеральный бюджет республика направила свыше 6 млрд руб. Отчисления выросли почти на 8%. 

Более чем на 17% выросли поступления во внебюджетные фонды. КЧР перевела более 12 млрд руб. 

Почти на 15 млрд руб пополнился консолидированный бюджет КЧР. Рост отчислений по этой статье составил свыше 3,1%. В бюджеты муниципальных образований направлено более 4 млрд руб, что почти на 11% превысило показатели 2024 года.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
1055 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.