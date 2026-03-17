Новак заявил о самом крупном энергетическом кризисе за последние 40 лет

Российский вице-премьер Александр Новак прокомментировал ситуацию, складывающуюся в мире из-за войны США и Израиля против Ирана, а также закрытия Ормузского пролива.

По его словам, в мировой энергетике разразился самый крупный кризис за последние 40 лет.

Новак также уточнил, что конфликт на Ближнем Востоке сегодня касается как минимум 20 млн баррелей в сутки.

Вице-премьер добавил, что блокировка Ормузского пролива оказывает влияние на примерно треть мировой торговли нефтью и нефтепродуктами.