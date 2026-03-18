Нефть Brent достигла $117

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Цена барреля эталонной нефти марки Brent достигла отметки $117 на фоне неопределенности с Ормузским проливом, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Нефть марки Brent впервые с 9 марта подорожала до $117 за баррель, об этом говорят данные торгов.

В процессе торгов на лондонской бирже ICE цена на фьючерсы с поставкой в мае выросла на 8,64%, до $116,66, а к 11:51 мск рост ускорился до 8,96%.

По состоянию на 05:57 утра цена майских фьючерсов на нефть Brent поднялась на 4,67% относительно предыдущего закрытия и торговалась за $112,05.

Нефть стремительно дорожает из-за конфликта США и Израиля с Ираном, который в ответ заблокировал Ормузский пролив. 

На этом фоне стоимость фьючерса на легкую техасскую нефть WTI с поставкой в мае 2026 года также выросла на 1,52%, до $96,91 за баррель.

Напомним, пиковый всплеск цен на нефть произошел 9 марта - нефть марки Brent поднималась в цене выше $119 за баррель впервые с июня 2022 года, показав рост на 29-31%

