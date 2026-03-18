В Кувейте после атаки БПЛА загорелся второй нефтеперерабатывающий завод

Второй нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Кувейта за день был поражен иранским бепилотным летательным аппаратом (БПЛА), в результате чего на предприятии возник пожар, сообщает Кувейтская нефтяная корпорация.

БПЛА поразил один из действующих блоков нефтеперерабатывающего завода Мина Абдалла порту Абдалла, расположенном в 45 км к югу от столицы Кувейта, передает Al Jazeera.

Несмотря на то, что были приняты все необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности рабочих и охраны объекта, после попадания на заводе вспыхнул пожар, данных о пострадавших и возможном материальном ущербе пока не приводится, передает ТАСС.

Напомним, ранее мы писали, что в результате атаки БПЛА на НПЗ Мина-аль-Ахмади возникло возгорание после того, как удар боеприпаса пришелся по производственному сегменту предприятия. Пожар был оперативно ликвидирован, пострадавших в результате атаки не было.