Адыгея и Турция обсудили инвестиционное сотрудничество

Власти Адыгеи планируют пригласить турецких инвесторов для развития новой курортной зоны "Лагонаки". Также стороны обсудили привлечение инвестиций в проект промпарка в российском регионе.

Адыгея планирует углубить внешнеэкономические связи с Турцией, поведал глава региона Мурат Кумпилов после переговоров с генконсулом Турции в Краснодаре Эмиром Озбаем.

"Готовы продолжить развитие внешнеторговых отношений, где Турция является одним из основных партнеров республики, у нас большой потенциал в реализации совместных проектов в сельском хозяйстве, обрабатывающей промышленности, в туризме"

– Марат Кумпилов

По словам Кумпилова, стороны также обсудили инвестиционный потенциал Адыгеи. Глава региона сообщил о планах создания промышленного парка, а также открытия горнолыжного курорта "Лагонаки". По словам Кумпилова, у Турции большой опыт в развитии курортов премиального класса.

Глава региона также отметил важность факта проживания в Турции значительной адыгской диаспоры, что вносит весомый вклад в укрепление российско-турецких связей.