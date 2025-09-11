Адыгея может подключиться к эксперименту по легализации гостевых домов

В РФ планируют расширить список регионов, в которых будет действовать эксперимент по легализации гостевых домов. В список хотят включить Адыгею.

Республика Адыгея может войти в число регионов России, где будет проводиться эксперимент по легализации гостевых домов, рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач в ходе пленарного заседания.

"Законопроектом предлагается расширить перечень субъектов, на территории которых проводится эксперимент по созданию механизма специального правового регулирования деятельности по предоставлению услуг гостевых домов, включив в него Республику Адыгея"

– Лобач

Она отметила, что Адыгея имеет большой туристический потенциал. Путешественников привлекают природа и культура региона, возможности для экологического и агротуризма.

"При этом значительная доля объектов размещения (в Адыгее - ред) приходится на частный сектор, включая гостевые дома. Функционирующие в настоящее время в серой зоне. Включение Адыгеи в эксперимент позволит легализовать такую деятельность"

– Лобач

Также легализация приведет к повышению уровня сервиса, лучшему соблюдению санитарных и противопожарных норм.

Эксперимент стартовал в сентябре этого года и продлится до конца 2027 года. В нем участвуют Дагестан, Крым, Ставропольский край, Краснодарский край, Ростовская область и другие российские регионы.