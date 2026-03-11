Турция обеспокоена обострением ситуации на Ближнем Востоке – Эрдоган

Турецкий президент заявил о том, что атаки на Иран и его ответные удары способствуют эскалации конфликта в регионе.

Турция сохраняет бдительность на фоне обострения военного конфликта на Ближнем Востоке, такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр.

Он отметил, что удары по Ирану, а также атаки, которые ИРИ совершает в ответ усугубляют общую ситуацию в регионе.

"Нападения, совершенные 28 февраля на нашего соседа, Иран, по инициативе Израиля, а также последующие ракетные и беспилотные ответные удары Ирана по третьим странам, еще больше обострили напряженность в нашем регионе"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Также он подчеркнул, что Турецкая Республика занимает твердую позицию в отношении нарушений ее воздушного пространства.

"Мы никогда не теряем бдительности и проявляем осторожность. Мы занимаем очень твердую позицию в отношении действий, нарушающих наше воздушное пространство, и продолжаем предпринимать шаги для укрепления мира и безопасности нашей страны"

– Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкий лидер упомянул и блокировку Ормузского пролива, заявив о том, что Анкара "прилагает все усилия, чтобы чрезмерный рост цен на нефть и природный газ не препятствовал борьбе с инфляцией".

Кроме того, турецкий президент отметил, что Израиль нарушает режима прекращения огня и наносит удары по сектору Газа, несмотря на предстоящий праздник.