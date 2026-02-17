В мае в Тызыльском ущелье заработает новый туристический комплекс

К предстоящим майским праздникам у российских туристов появится новая точка притяжения – ею станет туристический комплекс с круглогодичным бассейном, который заработает в Тызыльском ущелье Кабардино-Балкарии (КБР), сообщили в министерстве курортов и туризма КБР по итогам инспекции.

"Круглогодичный бассейн станет частью зоны отдыха и гостиничного комплекса, расположенном в Тызыльском ущелье. Введение в эксплуатацию бассейна планируется к майским праздникам. И бассейн, и гостиница построены в рамках национального проекта "Туризм и гостеприимство""

- Минтуризма КБР

Мини-гостиница состоит из нескольких домиков, а бассейн будет работать круглогодично, финансирование объекта обошлось в почти 30 млн рублей, из которых половину составили средства нацпроекта, пояснили в министерстве, передает ТАСС.

Всего в муниципалитете до 2027 года планируется реализовать 17 туристических проектов – они позволят нарастить номерной фонд курортов района на 194 единицы, на это будет направлено более 240 млн рублей.

Тызыльское ущелье давно притягивает к себе множество туристов - здесь есть природный каньон, водопады, реки, альпийские луга, а главное его преимущество - это одна из наименее застроенных с туристической точки зрения локаций региона.