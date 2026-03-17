Гросси рассказал, где находится обогащенный уран в Иране

Высокообогащенный уран в данный момент, по всей видимости, остается на иранских ядерных объектах, подвергшихся нападению Америки в июне прошлого года, рассказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"У нас сложилось впечатление, и, думаю, это впечатление разделяют и другие наблюдатели, что он (обогащенный уран - ред.) не был вывезен"

– Рафаэль Гросси

Гендиректор агентства уточнил, что иранский высокообогащенный уран сейчас в основном находится на объектах в Натанзе и Исфахане.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что обогащенный до высокой степени уран остается под развалинами ядерных объектов. Дипломат пояснил, что достать его оттуда вполне реально, но процесс должен проходить только под контролем МАГАТЭ. В то же время, он отметил, что пока у Ирана нет ядерной программы, так что вопрос об извлечении этих запасов пока и не стоит на повестке дня.