Никол Пашинян соболезнует премьеру Грузии в связи с кончиной Илии II

Глава правительства Армении Никол Пашинян направил телеграмму с соболезнованиями грузинскому премьеру Ираклию Кобахидзе из-за смерти Католикоса всея Грузии Илии II.
Никол Пашинян от себя лично и от народа Армении выразил соболезнования правительству Грузии, ГПЦ и грузинскому народу. Председатель правительства направил слова поддержки своему коллеге Ираклию Кобахидзе, пожелав сил и стойкости соседям в это трудное время утраты.
"Его незабываемый вклад в развитие духовной жизни, сплочение общества и укрепление государственности навсегда останется в памяти каждого"
– Никол Пашинян
Местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио Муджири ранее сообщил, что Илия II скончался в возрасте 93 лет в тбилисской клинике.
Согласно церковным правилам, нового духовного лидера Грузии изберут в строго установленные сроки. Голосование состоится в период от 40 дней до 2 месяцев со дня смерти предыдущего предстоятеля.