Никол Пашинян соболезнует премьеру Грузии в связи с кончиной Илии II

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил соболезнования главе правительства Грузии Ираклию Кобахидзе по причине кончины католикоса Илии II. Предстоятель Грузинской православной церкви ушел из жизни вчера вечером.

Глава правительства Армении Никол Пашинян направил телеграмму с соболезнованиями грузинскому премьеру Ираклию Кобахидзе из-за смерти Католикоса всея Грузии Илии II.

Никол Пашинян от себя лично и от народа Армении выразил соболезнования правительству Грузии, ГПЦ и грузинскому народу. Председатель правительства направил слова поддержки своему коллеге Ираклию Кобахидзе, пожелав сил и стойкости соседям в это трудное время утраты.

"Его незабываемый вклад в развитие духовной жизни, сплочение общества и укрепление государственности навсегда останется в памяти каждого"

– Никол Пашинян

Местоблюститель патриаршего престола митрополит Шио Муджири ранее сообщил, что Илия II скончался в возрасте 93 лет в тбилисской клинике.

Согласно церковным правилам, нового духовного лидера Грузии изберут в строго установленные сроки. Голосование состоится в период от 40 дней до 2 месяцев со дня смерти предыдущего предстоятеля.