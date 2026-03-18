Совет национальной безопасности Ирана возглавил Саид Джалили

Новым секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана назначен Саид Джалили: на этом посту он заменит погибшего в результате атаки США и Израиля Али Лариджани, говорится в указе верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи.

Саид Джалили в политике человек бывалый: у него не только обширные связи в иранских политических кругах Ирана, но и богатый опыт по работе на различных высоких должностях.

В 2024 году Сайд Джалили даже участвовал в президентских выборах в стране, однако проиграл в них Масуду Пезешкиану.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Иране погиб секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, это произошло в ночь на вторник, сообщили в секретариате совета. Вместе с Лариджани погиб его сын. Они стали жертвами атаки истребителей США и Израиля.

В то же время гибель секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани фактически не повлияла на работу государственной системы Ирана, у которой крепкая политическая структура, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.