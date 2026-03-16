МАГАТЭ известно об ударе по территории АЭС "Бушер" в Иране

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) сообщило, что Тегеран проинформировал организацию о попадании снаряда на территории атомной станции в Бушере.
"Иран уведомил МАГАТЭ об ударе снарядом по территории АЭС "Бушер" во вторник вечером. О повреждениях станции или пострадавших среди персонала не сообщалось"
– МАГАТЭ
В Агентстве добавили, что сторонам конфликта необходимо проявлять сдержанность, чтобы не допустить ядерной аварии.
"Гендиректор (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вновь призывает к максимальной сдержанности во время конфликта для предотвращения риска ядерной аварии"
– МАГАТЭ
Накануне вечером в Иране сообщили, что на территорию строящейся атомной станции попал снаряд.
Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев подтвердил, что после удара по территории рядом с промплощадкой АЭС пострадавших среди персонала российской госкорпорации нет.