МАГАТЭ известно об ударе по территории АЭС "Бушер" в Иране

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Иран сообщил МАГАТЭ о попадании снаряда в районе АЭС "Бушер", в Агентстве отметили, что Гросси призывает стороны конфликта к сдержанности.

Международное агентство по атомной энергетике (МАГАТЭ) сообщило, что Тегеран проинформировал организацию о попадании снаряда на территории атомной станции в Бушере.

"Иран уведомил МАГАТЭ об ударе снарядом по территории АЭС "Бушер" во вторник вечером. О повреждениях станции или пострадавших среди персонала не сообщалось"

– МАГАТЭ

В Агентстве добавили, что сторонам конфликта необходимо проявлять сдержанность, чтобы не допустить ядерной аварии.

"Гендиректор (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси вновь призывает к максимальной сдержанности во время конфликта для предотвращения риска ядерной аварии"

– МАГАТЭ

Накануне вечером в Иране сообщили, что на территорию строящейся атомной станции попал снаряд.

Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев подтвердил, что после удара по территории рядом с промплощадкой АЭС пострадавших среди персонала российской госкорпорации нет.

