ФАС проконтролирует стоимость билетов в Геленджик

С момента старта продаж билеты на рейс Москва-Геленджик выросли в цене в 2,3 раза, на некоторые даты - в 3 раза. ФАС взяла на контроль ситуацию с ценами на рейсы в Геленджик.

Сегодня Геленджик принял первый за три года рейс, самолет "Аэрофлота" прибыл из Москвы, на фоне высокого спроса цены на билеты резко выросли.

Авиабилеты в Геленджик включены ФАС в еженедельный мониторинг стоимости по 150 туристическим маршрутам.

"В случае выявления признаков злоупотребления доминирующим положением авиакомпаниями служба оперативно примет меры реагирования"

– ФАС

Когда билеты на первые рейсы в Геленджик только поступили в продажу, цены начинались от 18 тыс рублей, на вечер 17 июня минимальная цена составляла 42 тыс рублей. Билеты подорожали в 2,3 раза, на некоторые даты – почти в 3 раза, до 50 тыс рублей.