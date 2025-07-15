"Аэрофлот" поднял цены на билеты из Москвы в Геленджик в три раза

Билеты "Аэрофлота" на рейс Москва-Геленджик подорожали в три раза с момента открытия продаж. Аэропорт в Геленджике возобновил работу 10 июля.

Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" поднял стоимость билетов на рейс из Москвы в Геленджик в три раза.

Отмечается, что компания начала продажу билетов 9 июля после информации об открытии аэропорта на курорте. Тогда стартовая стоимость составляла 17,8 тыс рублей.

Теперь билеты в Геленджик стоят от 50 тыс рублей. Известно, что по такой стоимости билеты продаются на даты с 18 по 23 июля, а также 25 и 26 июля

Помимо этого, отправить в Геленджик 24, 27 и 28 июля обойдется в 42 тыс рублей, передает РИА Новости.

Напомним, геленджикский аэропорт возобновил свою деятельность 10 июля. Авиагавань города прекратила работу в феврале 2022 года.