Высокий спрос на Геленджик вынудил "Аэрофлот" открыть новый рейс из Москвы

"Аэрофлот" в августе откроет третий ежедневный рейс из Москвы в Геленджик. Аэропорт города на Кубани возобновил работу 10 июля.

Российский авиаперевозчик "Аэрофлот" в августе текущего года запустит третий ежедневный рейс из Москвы в Геленджик, сообщает пресс-служба компании.

Новый рейс на кубанский курорт будет введен в эксплуатацию 8 августа. Как подчеркнули в пресс-службе, причиной стал высокий спрос на отдых в Геленджике среди россиян.

Уточняется, что в июле рейсы будут выполняться ежедневно, с 1 августа запланировано два рейса в сутки, с 8 августа по 12 октября – три рейса в сутки, с 13 по 25 октября – два рейса.

Первый самолет "Аэрофлота" отправится после длительного перерыва из Москвы в Геленджик 18 июля. Аэропорт города-курорта возобновил свою деятельность 10 июля.