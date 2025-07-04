Вестник Кавказа

Отдых в Геленджике не подорожает с открытием аэропорта, считают в АТОР

Номер в гостинице
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Этим летом отели Геленджика, где возобновил работу аэропорт, не станут повышать цены, полагают в АТОР. Иначе спрос может остановиться в росте.

Цены на отдых в Геленджике, вероятно, останутся прежними, от отелей не ожидается изменение цен в связи с открытием воздушной гавани на курорте, заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Мы не ожидаем повышения цен на отели в Геленджике в связи с введением регулярного авиасообщения. Казалось бы, это напрашивается, но есть рыночная предельная цена, по которой можно реализовать тот или иной продукт"

– Ломидзе

Дальнейшее увеличение цен на размещение в Геленджике негативно скажется на спросе, отметила глава АТОР, передает РИА Новости.

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