Аэропорт Геленджика откроется впервые с 2022 года

Аэропорт в Геленджике возобновит свою работу в ближайшее время. Глава Кубани назвал важным решение об открытии воздушной гавани.

Геленджикский аэропорт возобновит свою деятельность в ближайшее время, сообщает пресс-служба российского министерства транспорта.

Как напомнили в ведомстве, работа воздушной гавани была приостановлена в 2022 году по соображениям безопасности. Аэропорт будет открыт для выполнения внутренних рейсов.

Отмечается, что сотрудники Росавиации а Госкорпорации по организации воздушного движения подтвердили безопасность выполнения полетов в аэропорт курорта Краснодарского края.

Кубанский губернатор Вениамин Кондратьев заявил, что скорое открытие аэрогавани в Геленджике является важным решением. Он также выразил благодарность правительству РФ и Росавиации.

Помимо этого, пресс-служба Росавиации передает, что аэропорт города-курорта готов к приему и отправке гражданских самолетов с 10 июля.

Кроме того, отечественный авиаперевозчик "Аэрофлот" с 25 июля будет совершать рейсы в Геленджик ежедневно. В компании добавили, что второй рейс в день добавиться с 6 августа.