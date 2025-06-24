Аэропорт Сочи заработал в штатном режиме после задержек рейсов

Расписание полетов в Сочинском аэропорту стабилизировалось. Ранее там наблюдали массовые задержки рейсов из-за ограничений в других регионах России.
В аэропорту Сочи смогли стабилизировать расписание рейсов, которое было нестабильным последние два дня, передали в пресс-службе авиагавани.
"Расписание полетов стабилизировалось, и аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Отдельные задержки рейсов могут возникать по производственным причинам авиакомпаний"
- пресс-служба аэропорта Сочи
Слова пресс-службы передало издание ТАСС.
Напомним, что в минувший понедельник в Сочинском аэропорту было задержано 38 рейсов. Причиной стало позднее прибытие самолетов из других регионов, где были введены временные ограничения на полеты.