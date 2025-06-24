Вестник Кавказа

Аэропорт Сочи заработал в штатном режиме после задержек рейсов

Аэропорт Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Расписание полетов в Сочинском аэропорту стабилизировалось. Ранее там наблюдали массовые задержки рейсов из-за ограничений в других регионах России.

В аэропорту Сочи смогли стабилизировать расписание рейсов, которое было нестабильным последние два дня, передали в пресс-службе авиагавани.

"Расписание полетов стабилизировалось, и аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Отдельные задержки рейсов могут возникать по производственным причинам авиакомпаний"

- пресс-служба аэропорта Сочи

Слова пресс-службы передало издание ТАСС.

Напомним, что в минувший понедельник в Сочинском аэропорту было задержано 38 рейсов. Причиной стало позднее прибытие самолетов из других регионов, где были введены временные ограничения на полеты.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
970 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.